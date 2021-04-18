«Торонто» оштрафован на 25 тысяч долларов за предоставление отдыха здоровым игрокам

НБА оштрафовала «Торонто» на 25 тысяч долларов за «несоблюдение правил лиги, регулирующих отдых игроков и отчетность о травмах», сообщает сайт лиги.

«Рэпторз» решили дать отдых Кайлу Лаури, Паскалю Сиакаму и О Джи Ануноби в победном матче против «Орландо» в пятницу, несмотря на то, что все три игрока были здоровы.

В связи с пандемией коронавируса лига позволяет игрокам-ветеранам пропускать один из двух матчей, если команда проводит два матча за два дня, особенно в играх, не транслируемых на национальном телевидении. Однако «Рэпторс» не играли со среды.