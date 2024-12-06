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Сегодня, 06:20

«Оклахома» выиграла у «Торонто», Гилджес-Александер набрал 30 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оклахома» на выезде переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:92.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оклахома» — 92:129 (17:34, 25:33, 23:32, 27:30)

Т: Барретт (17 + 11 подборов), Мобо (17), Дик (15), Барнс (12 + 12 подборов).

О: Гилджес-Александер (30), Джейлен Уильямс (20), Джо (16), Митчелл (13), К. Уильямс (13).

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 125:101 (30:32, 35:30, 38:16, 22:23)

Н: Таунс (27 + 16 подборов), Ануноби (25), Брансон (24), Бриджес (19), Харт (18 + 10 подборов).

Ш: Миллер (26), Сет Карри (18), Мицич (14 + 12 передач).

Баскетбол
НБА
БК Нью-Йорк Никс
БК Торонто Рэпторз
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
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