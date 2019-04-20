"Торонто" обыграл "Орландо" и вышел вперед в серии

"Торонто" обыграл "Орландо" в третьем матче первого раунда плей-офф НБА - 98:93. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Рэпторз" Паскаль Сиакам, который набрал 30 очков и сделал 11 подборов.

"Торонто" вышел вперед в серии - 2-1. Следующий матч снова состоится на площадке "Мэджик".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Орландо" - "Торонто" - 93:98 (21:26, 24:22, 20:28, 28:22)

О: Росс (24), Вучевич (22+14 подборов), Исаак (14).

Т: Сиакам (30+11 подборов), Леонард (16+10 подборов), Грин (13).