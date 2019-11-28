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«Торонто» обыграл «Нью-Йорк» благодаря 31 очку Сиакама

28 ноября 2019, 05:58
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«Торонто» на своем паркете переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА (126:98). «Никс» потерпели четвертое поражение кряду, а «Рэпторз» одержали пятую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 126:98 (21:29, 37:17, 31:23, 37:29)

Т: Сиакам (31), Дэвис (15), Ванвлит (15).

Н: Рэндл (19), Барретт (16), Трир (10).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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