"Торонто" обыграл "Милуоки" и сократил разрыв в серии

"Торонто" выиграл у "Милуоки" (118:112) в третьем матче полуфинала плей-офф НБА. Для победы хозяевам понадобилось два овертайма. Канадский клуб уступает в серии со счетом 1-2.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард - 36 очков, 9 подборов и 5 ассистов. У "Милуоки" с 24 очками лучшим снайпером стал Джордж Хилл.

Следующий матч состоится 22 мая на площадке "Торонто". Начало в 03.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

"Торонто" - "Милуоки" – 118:112 2ОТ (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 22:16)

Счет в серии: 1-2

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