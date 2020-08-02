«Торонто» обыграл «Лейкерс» и одержал пятую победу подряд

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Лейкерс» — 107:92. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рэпторс» Кайл Лоури, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов.

«Торонто» (47-18) одержал пятую победу подряд. Команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лейкерс» (50-15) — первый на «Западе».

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Регулярный сезон

«Торонто» — «ЛА Лейкерс» — 107:92 (23:21, 18:23, 31:26, 35:22)

Т: Лоури (33+14 подборов), Ануоби (23)

Л: Джеймс (20+10 подборов)

2 августа.