«Милуоки» переиграл «Торонто», «Атланта» уступила «Бруклину»

«Торонто» проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (108:115). В другой встрече «Атланта» в овертайме проиграла «Бруклину» (128:132 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Милуоки» — 108:115 (33:33, 21:30, 28:20, 26:32)

Т: Пауэлл (26), Лаури (21), Бэйнс (11).

М: Миддлтон (24 + 10 подборов), Адетокунбо (24 + 18 подборов), Лопес (20).

«Атланта» — «Бруклин» — 128:132 ОТ (27:26, 28:29, 32:28, 29:33, 12:16)

А: Янг (28 + 14 передач), Реддиш (24), Хантер (21).

Б: Дюрант (32), Харден (31 + 15 передач), Ирвинг (26).