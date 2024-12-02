«Торонто» обыграл «Майами», у Барнса, Пёлтля и Адебайо дабл-даблы

«Торонто» на своем паркете победил «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:116.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Рэпторз» Ар Джей Баррет, набравший 37 очков. Кроме того, дабл-даблы оформили защитник «Торонто» Скотт Барнс (23 очка и 10 подборов), а также центровые «Рэпторз» Якоб Пелтль (17 очков и 11 подборов) и «Хит» Бэм Адебайо (13 очков и 20 подборов).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Майами» — 119:116 (34:24, 31:36, 33:27, 21:29)

2 декабря.

«Торонто» одержал 5-ю победу и занимает 13-е место турнирной таблице Восточной конференции, «Хит», потерпевший 8-е поражение идет 5-м.