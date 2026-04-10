«Торонто» нанес поражение «Майами», у Голдина два подбора и передача

«Торонто» победил «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 128:114.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Рэпторс» Брэндон Ингрэм — у него 38 очков. 24-летний российский нападающий «Хит» Владислав Голдин отметился двумя подборами и передачей.

«Торонто» (45-35) располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции НХЛ. «Майами» (41-39) идет на 10-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Майами» — 128:114 (32:26, 37:24, 33:40, 26:24)

Т: Ингрэм (38 очков), Барретт (22), Мюррей-Бойлс (17)

М: Адебайо (24 + 11 подборов), Жакез-младший (15), Митчелл (15 + 11 передач)

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