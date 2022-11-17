«Торонто» выиграл у «Майами». Ануноби оформил дабл-дабл
«Торонто» на своем паркете переиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:104. Форвард «Рэпторз» О Джи Ануноби стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.
В другом матче «Атланта» на своем паркете потерпела поражение от «Бостона» — 101:126.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Майами» — 112:104 (27:31, 27:29, 30:19, 28:25)
Т: Ануноби (32 + 10 подборов), Ванвлит (23), Барнс (19), Буше (15 + 10 подборов).
М: Струс (20), Лаури (19), Винсент (16).
«Атланта» — «Бостон» — 101:126 (18:30, 35:32, 25:35, 23:29)
А: Янг (27), Мюррэй (19), Хантер (13), Коллинз (12).
Б: Браун (22), Тейтум (19), Г. Уильямс (18), Уайт (16 + 10 передач).
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