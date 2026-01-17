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17 января, 06:38

«Торонто» в овертайме проиграл «Клипперс», Харден оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Торонто» на своем паркете потерпел поражение от «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:121 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл — 31 очко и 10 передач.

«Клипперс» с результатом 18-23 идут на 10-й строчке в Западной конференции. «Торонто» занимает 4-ю строчку в Восточной конференции — 25-18.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «ЛА Клипперс» — 117:121 ОТ (32:24, 29:28, 28:26, 20:31, 8:12)

Т: Барнс (24), Ингрэм (19), Шэд (15 + 13 передач), Агбаджи (15), Дик (15).

К: Харден (31 + 10 передач), Миллер (19), Зубац (16 + 14 подборов), Кристи (16).

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БК Торонто Рэпторз
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