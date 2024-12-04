«Торонто» победила «Индиану», Барнс набрал 35 очков
«Торонто» переиграл «Индиану» в матче Кубка НБА — 122:111. Форвард «Рэпторз» Скотти Барнс стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.
В других встречах «Нью-Йорк» победил «Орландо» (121:106), «Оклахома» выиграла у «Юты» (133:106).
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«Нью-Йорк» — «Орландо» — 121:106 (36:27, 35:24, 35:24, 15:31)
Н: Таунс (23 + 15 подборов), Брансон (21), Бриджес (19), Ануноби (18), Макбрайд (18).
О: Ф. Вагнер (30), М. Вагнер (20 + 12 подборов), Саггс (14).
«Торонто» — «Индиана» — 122:111 (31:23, 34:25, 28:36, 29:27)
Т: Барнс (35), Барретт (29), Пелтль (17 + 10 подборов), Агбаджи (13).
И: Халибертон (30), Матурин (17), Тернер (16), Топпин (15), Макконнелл (14).
«Оклахома» — «Юта» — 133:106 (32:25, 30:25, 40:25, 31:31)
О: Джейлен Уильямс (28), Гилджес-Александер (26), Джо (19), Уиггинс (16).
Ю: Секстон (17), Кесслер (17 + 11 подборов), Джордж (16), Коллинз (15).