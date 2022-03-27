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Сегодня, 07:22

«Торонто» дома обыграл «Индиану». Матч завершился без зрителей из-за возгорания на арене

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Индиану» со счетом 131:91.

Самым результативным на паркете стал форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, набравший 23 очка.

Во время второй четверти на стадионе «Торонто» загорелось звуковое оборудование. Зрители были эвакуированы, а пожар потушен. Однако встреча была доиграна без зрителей.

После этого матча «Торонто» с 42 победами занимает шестое место в Восточной конференции, «Индиана» с 25 победами — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Торонто» — «Индиана» — 131:91 (41:21, 33:25, 22:24, 35:21)

«Орландо» — «Сакраменто» — 110:114 ОТ (28:41, 34:25, 22:15, 21:24, 5:9)

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 103:107 (32:22, 25:36, 27:26, 19:23)

27 марта

БК Индиана Пэйсерс
БК Торонто Рэпторз
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