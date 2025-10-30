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30 октября 2025, 04:43

«Хьюстон» обыграл «Торонто», Дюрант набрал 31 очко

Евгений Козинов
Корреспондент

«Хьюстон» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:121. Форвард «Рокетс» Кевин Дюрант набрал 31 очко.

В других встречах «Бостон» победил «Кливленд» (125:105), «Детройт» обыграл «Орландо» (135:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Кливленд» — 125:105 (40:42, 35:18, 23:25, 27:20)

Б: Браун (30), Хаузер (21), Уайт (19), Саймонс (14), Майнотт (11 + 14 подборов), Притчард (10 + 10 передач), Кета (10 + 13 подборов).

К: Тайсон (19), Э. Мобли (19 + 11 подборов), Хантер (18), Аллен (16), Митчелл (15).

«Торонто» — «Хьюстон» — 121:139 (30:39, 33:31, 28:36, 30:33)

Т: Барнс (31), Ингрэм (29), Куикли (15), Мюррэй-Бойлс (13).

Х: Дюрант (31), Смит (25), Томпсон (18), Шенгюн (18).

«Детройт» — «Орландо» — 135:116 (29:36, 36:28, 36:28, 34:24)

Д: Каннингем (30 + 10 передач), Харрис (23), Дюрен (19 + 12 подборов), Д. Робинсон (15).

О: Банкеро (24 + 11 подборов), Ф. Вагнер (22), да Силва (15).

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БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
БК Хьюстон Рокетс
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