«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Торонто». Пул набрал 43 очка

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«Торонто» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:126. «Уорриорз» прервали неудачную серию из трех поражений.

В другой встрече «Детройт» потерпел поражение от «Бруклина» — 121:124.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Голден Стэйт» — 110:126 (26:36, 28:32, 26:34, 30:24)

Т: Сиакам (27), Ванвлит (22), Барнс (17), Флинн (16).

Г: Пул (43), Грин (17), Томпсон (17), Грин (15).

«Детройт» — «Бруклин» — 121:124 (35:21, 36:33, 25:44, 25:26)

Д: Богданович (26), Айви (19), Беркс (12), Бэгли (12).

Б: Дюрант (43), Ирвинг (38), О'Нил (11).