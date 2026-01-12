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12 января, 05:17

«Торонто» переиграл «Филадельфию» в овертайме

Павел Лопатко

«Торонто» победил «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 116:115 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник гостей Тайриз Макси — у него 38 очков.

«Торонто» (24-16) занимает четвертое место в Восточной конференции, «Филадельфия» (21-16) располагается на пятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Филадельфия» — 116:115 ОТ (22:25, 36:23, 18:36, 31:23, 9:8)

Т: Барнс (31 очко), Шиад (22), Квикли (20)
Ф: Макси (38), Эджкомб (17), Бэрлоу (13)

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