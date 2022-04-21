«Филадельфия» увеличила преимущество в серии с «Торонто»
«Филадельфия» обыграла «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА — 104:101. Счет в серии стал — 3-0.
Четвертая и, возможно, последняя игра в серии состоится 23 апреля. Начало встречи — 21.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третий матч
«Торонто» — «Филадельфия» — 101:104 OT (29:19, 27:27, 19:28, 20:21, 6:9)
Т: Ануноби (26), Трент (24), Ачиува (20).
Ф: Эмбиид (33 + 13 подборов), Макси (19 ), Харден (19 + 10 передач).
Счет в серии: 0-3.
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