«Филадельфия» увеличила преимущество в серии с «Торонто»

«Филадельфия» обыграла «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА — 104:101. Счет в серии стал — 3-0.

Четвертая и, возможно, последняя игра в серии состоится 23 апреля. Начало встречи — 21.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Торонто» — «Филадельфия» — 101:104 OT (29:19, 27:27, 19:28, 20:21, 6:9)

Т: Ануноби (26), Трент (24), Ачиува (20).

Ф: Эмбиид (33 + 13 подборов), Макси (19 ), Харден (19 + 10 передач).

Счет в серии: 0-3.