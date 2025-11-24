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24 ноября 2025, 05:01

«Бруклин» уступил «Торонто», у Дёмина пять очков

Павел Лопатко

«Бруклин» проиграл «Торонто» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 109:119.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Тайриз Мартин. 19-летний российский защитник Егор Дёмин вышел в стартовом составе, набрал пять очков, выполнил три подбора и четыре передачи.

«Торонто» выиграл седьмой матч подряд. Он занимает второе место в Восточной конференции (12 побед, 5 поражений). «Бруклин» идет на 13-м месте (3-13).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Бруклин» — 119:109 (34:28, 31:30, 22:24, 32:27)

Т: Барнс (17 очков), Уолтер (16), Барретт (16)
Б: Мартин (26), Портер (25), Клоуни (22)

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НБА
БК Бруклин Нетс
БК Торонто Рэпторз
Егор Дёмин
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