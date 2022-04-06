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Сегодня, 05:00

«Торонто» обыграл «Атланту» и вышел в плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Атланту» со счетом 118:108.

Самым результативным на паркете стал форвард «Рапторз» Паскаль Сиакам, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов.

«Торонто» с 46 победами расположился на пятом месте в Восточной конференции и обеспечил себе выход в плей-офф. «Атланта» с 41 победой — на восьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Торонто» — «Атланта» — 118:108

«Индиана» — «Филадельфия» — 122:131

«Орландо» — «Кливленд» — 120:115

«Майами» — «Шарлотт» — 144:115

6 апреля

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