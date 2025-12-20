Топич вернулся к тренировкам после химиотерапии

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити» Никола Топич вернулся к активным тренировкам через два месяца после начала химиотерапии из-за обнаруженного рака яичек.

20-летний серб был выбран «Тандер» на драфте НБА в 2024 году под общим 12-м номером. Однако игрок пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва передней крестообразной связки. Таким образом, Топич пока не дебютировал в НБА.

На данный момент точные сроки возвращения разыгрывающего защитника неизвестны.