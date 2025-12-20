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20 декабря 2025, 03:53

Топич вернулся к тренировкам после химиотерапии

Евгений Козинов
Корреспондент

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити» Никола Топич вернулся к активным тренировкам через два месяца после начала химиотерапии из-за обнаруженного рака яичек.

20-летний серб был выбран «Тандер» на драфте НБА в 2024 году под общим 12-м номером. Однако игрок пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва передней крестообразной связки. Таким образом, Топич пока не дебютировал в НБА.

На данный момент точные сроки возвращения разыгрывающего защитника неизвестны.

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Баскетбол
НБА
Оклахома-Сити Тандер
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