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Томпсону сделана операция

04:06
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Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон успешно перенес операцию по восстановлению разорванного ахиллова сухожилия, сообщил в Twitter инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски. Игрок получил повреждение во время тренировки.

Из-за разрыва ахилла Томпсон пропустит второй сезон подряд. 30-летний американец не смог принять участие в сезоне-2019/20 из-за разрыва крестообразных связок. В последний раз он выходил на площадку 14 июня 2019 года в финальной серии плей-офф против «Торонто».

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