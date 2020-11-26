Томпсону сделана операция

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон успешно перенес операцию по восстановлению разорванного ахиллова сухожилия, сообщил в Twitter инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски. Игрок получил повреждение во время тренировки.

Из-за разрыва ахилла Томпсон пропустит второй сезон подряд. 30-летний американец не смог принять участие в сезоне-2019/20 из-за разрыва крестообразных связок. В последний раз он выходил на площадку 14 июня 2019 года в финальной серии плей-офф против «Торонто».