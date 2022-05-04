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Сегодня, 02:40

Томпсон сыграет с «Мемфисом» несмотря на травму

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон сыграет против «Мемфиса» во втором матче второго раунда плей-офф НБА. «Уорриорз» ведут в серии — 1-0.

Как сообщает ESPN, главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр перед игрой рассказал, что ушиб колена, полученный в первом матче, не помешает баскетболисту сыграть.

Напомним, Томпсон в этом сезоне вернулся в строй после двух лет без баскетбола из-за травм.

Матч «Мемфис» — «Голден Стэйт» пройдет сегодня, 4 мая. Начало — 4.30 по московскому времени.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Мемфис Гриззлиз
Клэй Томпсон
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