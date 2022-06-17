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Сегодня, 00:26

Томпсон прокомментировал дисквалификацию своего двойника

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон прокомментировал решение клуба наказать известного пранкера Доусона Гарли, которого называют «Фальшивый Клэй Томпсон». Он больше не сможет посещать матчи команды из-за пожизненного запрета.

«О боже, бедняга. Он просто хотел снять хороший контент.Играешь в глупые игры — получаешь глупые награды», — приводит SFGATE слова Томпсона.

Напомним, пранкер был наказан за то, что смог проникнуть на площадку арены «Уорриорз» перед пятым матчем финальной серии НБА против «Бостона» (104:94), представившись Клэем Томпсоном.

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