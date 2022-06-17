Томпсон прокомментировал дисквалификацию своего двойника

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон прокомментировал решение клуба наказать известного пранкера Доусона Гарли, которого называют «Фальшивый Клэй Томпсон». Он больше не сможет посещать матчи команды из-за пожизненного запрета.

«О боже, бедняга. Он просто хотел снять хороший контент.Играешь в глупые игры — получаешь глупые награды», — приводит SFGATE слова Томпсона.

Напомним, пранкер был наказан за то, что смог проникнуть на площадку арены «Уорриорз» перед пятым матчем финальной серии НБА против «Бостона» (104:94), представившись Клэем Томпсоном.