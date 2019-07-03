Томпсон перенес операцию на колене, восстановление займет до семи месяцев

Защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон перенес операцию на колене, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Напомним, в шестом матче финала НБА против "Торонто" он получил разрыв передних крестообразных связок правого колена.

Операция прошла в Лос-Анджелесе. По словам его агента Грега Лоуренса, восстановление займет от пяти до семи месяцев. Ранее появилась информация, что Клэй заключит контракт с "воинами" на пять лет и 190 миллионов долларов.

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