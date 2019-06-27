Томпсон хочет от "Голден Стэйт" 190 миллионов

Защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон​ намерен продолжить выступления за "Уорриорз", информирует The Athletic. Отмечается, что 29-летний баскетболист хочет получить 190 миллионов долларов за пять по новому контракту. Переговоры начнутся после открытия рынка свободных агентов 30 июня.

Ранее сообщалось, что Томпсон может рассмотреть переход в Клипперс, если "Голден Стэйт" откажутся предложить ему максимальный контракт.

Напомним, что Томпсон получил разрыв крестообразных связок левого колена в финале плей-офф НБА против "Торонто" (2-4). Он выбыл примерно на 9-10 месяцев.