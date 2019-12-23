Томаса дисквалифицировали на два матча. Во время игры он пошел разбираться с фанатом

Разыгрывающий «Вашингтона» Айзейя Томас дисквалифицирован на два матча, сообщает в своем Twitter инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Во время встречи с «Филадельфией» он поднялся на трибуну и вступил в перепалку с двумя пьяными фанатами. Впоследствии игрок «волшебников» был удален.

- Когда ты произносишь слово на «с», это ненормально, — сказал Томас. - На улице ты никогда не сказал бы мне это в лицо. Я не буду терпеть такое неуважение. Не упоминай мою семью и не произноси это слово.

«Филадельфия» запретила этим болельщикам на год посещать матчи.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей