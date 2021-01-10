Томас Брайант выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок

Центровой «Вашингтона» Томас Брайант получил серьезную травму левого колена, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

23-летний баскетболист травмировал колено на второй минуте матча регулярного чемпионата НБА против «Майами» (124:128) и не смог продолжить игру. Брайант неудачно приземлился после броска в прыжке, после чего несколько минут пролежал на паркете, держась за колено.

У него диагностирован разрыв крестообразных связок. Он выбыл до конца сезона.