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«Титул чемпиона просто так не получить, это всегда заслуженно»". Смит ответил хейтерам

05:38
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Атакующий защитник «Лейкерс» Джей Ар Смит в прямом эфире в Instagram ответил критикам, которые обвиняли его в том, что он не заслужил второй титул чемпиона НБА.

«Я слышу много всякого дерьма. «Ты даже ничего не сделал для победы». Черт, вот что я вам скажу. Титул чемпиона просто так не получить, его нужно заработать. Если ты стал чемпионом, это всегда заслуженно», — сказал Смит.

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