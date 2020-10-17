«Титул чемпиона просто так не получить, это всегда заслуженно»". Смит ответил хейтерам

Атакующий защитник «Лейкерс» Джей Ар Смит в прямом эфире в Instagram ответил критикам, которые обвиняли его в том, что он не заслужил второй титул чемпиона НБА.

«Я слышу много всякого дерьма. «Ты даже ничего не сделал для победы». Черт, вот что я вам скажу. Титул чемпиона просто так не получить, его нужно заработать. Если ты стал чемпионом, это всегда заслуженно», — сказал Смит.