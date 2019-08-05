Тимофей Мозгов: "Возможно, когда мне будет лет 50, я буду пересматривать свои игры, попивая коньяк и куря сигару"

Чемпион НБА, центровой "Химок" Тимофей Мозгов рассказал, есть ли у него запись игры с "Голден Стэйт", когда он набрал 28 очков в финальной серии сезона-2014/15, что является лучшим показателем в истории лиги для незадрафтованных игроков.

– Записи нет, – цитируют "Известия" Мозгова. – Это же не игры 1970–1980-х годов прошлого века, которые сложно найти. Сейчас зашел на сайт НБА и посмотрел тот матч, который тебе нужен, но я этим не занимаюсь. Возможно, когда мне будет лет 50, я буду пересматривать свои игры, попивая коньяк и куря сигару.

– Генеральный директор "Химок" Павел Астахов сказал, что через год вы попробуете вернуться в NBA. Как сами оцениваете свои шансы?

– Я очень постараюсь. Но не могу сказать, что это будет легко и что у меня есть какие-то договоренности.