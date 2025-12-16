Мозгов — о критике Дёмина со стороны тренера «Бруклина»: «Егору надо доказывать»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Честно говоря, я предпочитаю ночью спать. Последняя игра НБА, которую я смотрел, — это Матч всех звезд 2005 года. Один раз проснулся ночью посмотреть игру, и все. После этого только сплю. Когда бываю в Америке, то могу посмотреть матчи плей-офф. Но я надеюсь и верю, что у Егора все будет хорошо. Я знаю, что он очень трудолюбивый. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что труд все перетрет. Никому легко не бывает, особенно в командном виде спорта. Ему надо доказывать. Все будет хорошо», — сказал Мозгов «СЭ».

Ранее главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес пригрозил россиянину потерей места в составе.

19-летний россиянин в сезоне-2025/26 в среднем набирает за матч 8,5 очка, делает 3,2 подбора и 3,5 передачи.