Тимофей Мозгов поддержал лимит на легионеров

Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов отметил, что является сторонником лимита на легионеров. В этом сезоне 32-летний баскетболист из-за травмы не провел за "Орландо" ни одной игры.

– Это один из механизмов, чтобы молодые ребята набирались необходимого опыта, – цитируют Мозгова "Известия". – Это приносило высокие результаты сборной, зачем надо было от этого отказываться? Такой лимит есть и в других европейских чемпионатах. Но это вершина айсберга. Начать же нужно с детского баскетбола, вводить новые методики, поднять зарплаты тренерам в регионах…

Понимаю, это общая проблема нашего спорта, и Андрей Кириленко в одиночку вряд ли сможет что-то изменить.