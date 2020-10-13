Тимофей Мозгов о своем возвращении: «Я сам жду не дождусь этого дня»

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов в интервью «СЭ» поделился мнением о завершении сезона НБА-2019/20 в Орландо.

— Тот факт, что НБА удалось доиграть сезон в «пузыре» и практически не допустить случаев заражения коронавирусом, еще раз подчеркивает силу организации?

— Безусловно, это в первую очередь, говорит о силе организации. Они вложили много энергии и денег в этот «пузырь». Уверен, что многие будут говорить, что это не такой сезон, как обычно, не настоящее чемпионство. Но я бы не отличал титул «Лейкерс» в 2020 году от трофеев других команд-победителей. Возможно, эта победа далась игрока еще тяжелее, чем обычно. Все-таки, в таких условиях еще никто не играл.

— Тимофей, спасибо. Ждем вашего возвращения на площадку?

— Я сам жду не дождусь этого дня.

Последний раз Мозгов выходил на площадку в официальном матче в июле 2018 года, сыграв в квалификации чемпионата мира-2019 с Францией в Краснодаре. (Тимур Ганеев)

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