Тимофей Мозгов: "Как себя ощущал в этом сезоне? Да просто кошмарно"

Российский центровой "Орландо" Тимофей Мозгов​ в интервью клубной пресс-службе "Химок" поделился мнением о текущем сезоне, в котором он не выходил на паркет. Также он признался, что не думает о новом контракте.

– Поговорим о вас, был сложный сезон. Первый, по ходу которого вы не провели ни одного матча.

– К сожалению, да. Как себя ощущал? Да просто кошмарно! Я же спортсмен, я хочу играть. Хочу помогать команде выигрывать. Но из-за травмы ноги просто не мог этого сделать. Пришлось перенести операцию на колене, затем шел длительный восстановительный процесс. И он до сих пор не закончен. Да, я давно тренируюсь. Но – один на один с кольцом. Делаю упражнения с мячом, работаю над физической формой. Следую всем рекомендациям врачей. Моя главная цель – как можно быстрее вернуться на площадку.

​– В НБА вас ждет контрактный сезон. Важный период в карьере! Мысли о новом соглашении уже лезут в голову?



– Последнее, о чем я сейчас думаю, так это о новом контракте. Сейчас важнее здоровье. И я сосредоточен на том, чтобы скорее залечить травму, забыть о боли в ноге, начать нормально играть, не отвлекаясь на колено… Надо вернуться на паркет и быстро набрать форму. Остальное приложится.​

НБА: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры