Тимофей Мозгов: «Думаю, что сериал про Джеймса появится не раньше, чем через 10 лет»

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов в интервью «СЭ» рассказал о впечатляющей игре Леброна Джеймса в этом сезоне.

— Удивлены, что приз MVP регулярного сезона достался Янису Адетокумбо, а не Джеймсу?

— Мне кажется, что Леброн больше заслужил этот приз. Я бы точно отдал ему эту награду.

— По вашим ощущениям, сколько еще лет такой человек, как Леброн, способен доминировать в НБА?

— Это похожая история с «Сан-Антонио». Все думали, что великое трио «Сперс» — Данкан-Паркер-Джинобили — в какой-то момент «сдулось». Говорили, что они старые, но клуб из Техаса еще пять лет после этого доминировал в НБА. Про Леброна тоже было много разговоров, что после 30-ти его статистика и влияние на результат команды упадет. Но ему 35-ть, а он уничтожает всех на паркете. Думаю, еще года три он точно будет доминировать в НБА. Все-таки, такими людьми движет мотивация. Так что, пока у него будет мотивация, Джеймс продолжит играть на космическом уровне.

— Если про Джеймса будут снимать сериал, как «Последний танец» про Джордана, согласились бы поучаствовать в съемках?

— Конечно, если меня попросят, я окажусь кому-то нужен, то обязательно поучаствую. Почему нет? Но думаю, что такой сериал про Леброна появится не раньше, чем через 10 лет. Все-таки Джордан давно окончил карьеру, а «Последний танец» вышел только в 2020-м.

— Что думаете, про их связку с Дэвисом? Это реально одно из лучших сочетаний в истории НБА?

— Сложно сказать. Отмечу, что они оба высококлассные игроки. Как они друг другу подходят, дело профессионализма. Я не в команде и не могу сказать, что происходит в раздевалке, но на площадке все смотрелось отлично, гармонично. И результат об этом говорит. (Тимур Ганеев)

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