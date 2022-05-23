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Сегодня, 23:04

Тим Коннелли станет президентом по баскетбольным операциям «Миннесоты»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Миннесота» подписала контракт Тимом Коннелли, который станет новым президентом по баскетбольным операциям клуба, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Коннели станет одним из самых высокооплачиваемых функционеров в НБА. Стороны подпишут 5-летний контракт на сумму более 40 миллионов долларов.

Коннелли работал в руководстве «Денвера» с 2013 года. С 2017-го он занимал должность президента по баскетбольным операциям.

БК Миннесота Тимбервулвз
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