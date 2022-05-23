Тим Коннелли станет президентом по баскетбольным операциям «Миннесоты»

«Миннесота» подписала контракт Тимом Коннелли, который станет новым президентом по баскетбольным операциям клуба, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Коннели станет одним из самых высокооплачиваемых функционеров в НБА. Стороны подпишут 5-летний контракт на сумму более 40 миллионов долларов.

Коннелли работал в руководстве «Денвера» с 2013 года. С 2017-го он занимал должность президента по баскетбольным операциям.