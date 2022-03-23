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Сегодня, 01:20

Тим Хардуэй пропустит остаток сезона из-за перелома

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Далласа» Тим Хардуэй не поможет команде в этом сезоне. 30-летний американец продолжает восстанавливаться от перелома стопы.

По словам главного тренера команды Джейсон Кидд, игрок пока далек от возвращения в строй, поэтому, скорее всего, пропустит плей-офф НБА.

Хардуэй получил перелом пятой плюсневой кости стопы еще 25 января. С тех пор он не принимала участия в матчах.

В этом сезоне Тим сыграл в 42 матча регулярного чемпионата НБА, набирая 14,2 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

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Защитник «Далласа» Хардуэй с большой вероятностью пропустит остаток сезона
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