05:15 | Баскетбол — НБА

Тим Данкан вошел в тренерский штаб "Сан-Антонио"

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Бывший игрок "Сан-Антонио" Тим Данкан вошел в тренерский состав команды, сообщает официальный сайт "шпор".

 

Сообщается, что Данкан, как и Уилл Харди, станет ассистентом главного тренера Грегга Поповича. Знаменитый баскетболист выступал за "Сан-Антонио" на протяжении 19 сезонов. Вместе с командой он пять раз стал чемпионом.

Данкан - двукратный MVP сезона в лиге (2002, 2003), трехкратный MVP финалов НБА (1999, 2003, 2005). Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года.

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