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24 сентября 2025, 05:58

Тейтум рассчитывает сыграть в новом сезоне НБА

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Бостона» Джейсон Тейтум рассчитывает восстановиться сыграть в новом сезоне НБА. 27-летний американец продолжает восстановление после операции по устранению разрыва ахиллова сухожилия на правой ноге.

«Это вопрос на миллион долларов. Думаю, для меня и моей команды, врачей, клуба самое главное — полностью восстановиться и вернуться в строй на все 100 процентов. Я не тороплю события. Но я не говорил: «Эй, я не буду играть в этом сезоне», или что-то в этом роде. Есть ли у меня какая-либо цель? Конечно, я не собираюсь просто так тренироваться и восстанавливаться шесть дней в неделю», — приводит слова Тейтума инсайдер Бобби Кривицки в соцсети X.

Игрок получил травму в конце четвертого матча 2-го раунда плей-офф НБА против «Нью-Йорка», рухнув на площадку с болью, схватившись за ногу выше лодыжки.

В сезоне-2024/25 Тейтум сыграл в 72 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 26,8 очка, выполняя 8,7 подбора и 6 передач.

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