Терри Стоттс и Дарвин Хэм являются фаворитами на пост главного тренера «Лейкерс»

«Лейкерс» продолжают процесс поиска нового главного тренера и провели собеседования с претендентами, сообщает The Athletic.

На данном этапе фаворитами на вакантную должность являются Терри Стоттс и Дарвин Хэм.

48-летний Хэм является ассистентом в штабе «Милуоки». Ранее он никогда не возглавлял клуб НБА. Стоттс последние сезоны провел во главе «Портленда».

Также «Лейкерс» сделали в «Бакс» запрос на проведение собеседования с 37-летним ассистентом тренера Чарльзом Ли.

Ли работает в штабе Майка Буденхольцера с 2018 года, до этого он провел четыре сезона в «Атланте».