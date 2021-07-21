«Теперь в лиге только один супермен, и это ты». Шакил О'Нил поздравил Адетокунбо с чемпионством в НБА
Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил поделился впечатлениями от победы «Милуоки» над «Финиксом» в финале НБА.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф.
«Мои поздравления. Спасибо, Яннис, что ты возвращаешь баскетбол старой школы.
Теперь в лиге только один супермен, и это ты», — приводит слова Шакила Twitter NBA on TNT.
«Милуоки» завоевал второй чемпионский титул в истории клуба. Команда стала чемпионом впервые за последние 50 лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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