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«Теперь в лиге только один супермен, и это ты». Шакил О'Нил поздравил Адетокунбо с чемпионством в НБА

14:44
Яннис Адетокунбо. Фото Instagram
Яннис Адетокунбо. Фото Instagram
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Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил поделился впечатлениями от победы «Милуоки» над «Финиксом» в финале НБА.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

«Мои поздравления. Спасибо, Яннис, что ты возвращаешь баскетбол старой школы.

Теперь в лиге только один супермен, и это ты», — приводит слова Шакила Twitter NBA on TNT.

«Милуоки» завоевал второй чемпионский титул в истории клуба. Команда стала чемпионом впервые за последние 50 лет.

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