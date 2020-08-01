Темнокожий игрок НБА не встал на колено. И объяснил, почему не поддерживает акцию борьбы с расизмом

Форвард «Орландо» Джонатан Айзек стал единственным игроком, который не преклонил колено и не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку общественного движения за права чернокожих, сообщает ESPN.

Jonathan Isaac chose to stand for the National Anthem without a BLM shirt



(h/t @TopBallCoverage ) pic.twitter.com/WSevfbolxl — NBA Central (@TheNBACentral) July 31, 2020

— Я верю в Black Lives Matter, — заявил темнокожий игрок. — Многое способствовало моему решению и одна из вещей — вставание на колено или футболка Black Lives Matter не идут рука об руку с поддержкой жизни темнокожих. Я не думаю, что вставание на колено или футболка являются для меня ответом. Я чувствую, что поддерживаю Black Lives через евангелие. Все жизни поддерживаются через евангелие