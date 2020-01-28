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Телеканал BBC в репортаже о смерти Брайанта вместо Коби показал Леброна Джеймса

01:43
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Британский телеканал ВВС допустил ошибку в репортаже о гибели легенды «Лейкерс» Коби Брайанта. После фотографии с Коби и его погибшей дочерью Джанной были показаны кадры с участием Леброна Джеймса, который сейчас является лидером калифорнийской команды. Впоследствии редактор канала принес извинения за ошибку.

Незадолго до гибели в авиакатастрофе Брайант поздравил Джеймса, который обошел его в списке лучших снайперов в истории НБА.

В Twitter баскетболист оставил сообщение: «Продолжай продвигать игру, Леброн. Большой респект, брат».

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