Телеканал BBC в репортаже о смерти Брайанта вместо Коби показал Леброна Джеймса

Британский телеканал ВВС допустил ошибку в репортаже о гибели легенды «Лейкерс» Коби Брайанта. После фотографии с Коби и его погибшей дочерью Джанной были показаны кадры с участием Леброна Джеймса, который сейчас является лидером калифорнийской команды. Впоследствии редактор канала принес извинения за ошибку.

I genuinely cannot believe that the actual BBC News at 10 just did this pic.twitter.com/n6csMV9OOG — Matthew Champion (@matthewchampion) January 26, 2020

Незадолго до гибели в авиакатастрофе Брайант поздравил Джеймса, который обошел его в списке лучших снайперов в истории НБА.

В Twitter баскетболист оставил сообщение: «Продолжай продвигать игру, Леброн. Большой респект, брат».