Тела всех погибших при крушении вертолета с Брайантом извлечены из-под обломков

Тела всех девяти человек извлечены из-под обломков вертолета, в котором летел баскетболист Коби Брайант?, информирует AFP. Останки доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса. Там следователи осматривают тела и идентифицируют личности погибших.

Напомним, 41-летний Брайнт погиб в результате крушения вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.