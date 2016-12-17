11:11 17 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

Тайрон Лю: "Мозгов - один из моих любимых игроков"

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Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю высоко оценил бывшего игрока команды Тимофея Мозгова. Россиянин в настоящее время выступает в "Лейкерс", с которым "Кавальерс" встретятся в ближайшем поединке.

- Это один из моих любимых игроков, - цитирует cleveland.com Тайрона Лю. - Два года назад он был ключевым игроком нашей команды. В прошлом сезоне в плей-офф он не получил достаточно игровой практики, но он был первым, кто вскакивал со скамейки, поддерживал команду, бегал и прыгал, когда ребята бросали "трешки". Приятно иметь в составе таких игроков. Мы скучаем по нему.

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