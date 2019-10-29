Защитник «Атланты» Трэй Янг и центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс признаны лучшими игроками первой недели нового сезона НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Янг стал лучшим в Восточной конференции. Его показатели в среднем за матч составили 38,5 очка, 9 передач и 7 подборов. «Атланта» одержала две победы.

Таунс признан лучшим игроком Западной конференции. Его показатели в среднем за матч составили 32 очка, 13,3 подбора, 5 передач, 3 перехвата и 2 блокшота. «Миннесота» с тремя победами возглавляет турнирную таблицу.

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