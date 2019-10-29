Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Таунс и Янг — лучшие игроки недели в НБА

01:04
Теги:

Защитник «Атланты» Трэй Янг и центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс признаны лучшими игроками первой недели нового сезона НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Янг стал лучшим в Восточной конференции. Его показатели в среднем за матч составили 38,5 очка, 9 передач и 7 подборов. «Атланта» одержала две победы.

Таунс признан лучшим игроком Западной конференции. Его показатели в среднем за матч составили 32 очка, 13,3 подбора, 5 передач, 3 перехвата и 2 блокшота. «Миннесота» с тремя победами возглавляет турнирную таблицу.

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир