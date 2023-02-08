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Тараканов считает, что рекорд Леброна Джеймса по очкам в НБА не смогут побить долгие годы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов отреагировал на то, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд НБА по числу набранных очков в лиге.

8 февраля в матче регулярного чемпионата против «Оклахомы» (130:133) форвард опередил Карима Абдул-Джаббара.

«Такие результаты сложно достигаются, для этого нужно быть так называемым скорером и иметь невероятную карьеру. Леброн, если у него не будет серьезных травм, поиграет еще несколько лет, и его достижение будет на многие-многие годы. Потому что, учитывая, сколько он играет по времени, это феномен и особый человек с точки зрения физических возможностей и долголетия. В какой-то степени это удача, учитывая, как он готовит тело и избегает серьезных травм», — приводит ТАСС слова Тараканова.

После игры с «Оклахомой» на счету Леброна Джеймса 38 390 очков в НБА. Предыдущий обладатель рекорда Карим Абдул-Джаббар набрал 38 387 очков за карьеру.

Леброн Джеймс. Выше только Оскар. Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд НБА по очкам
Источник: https://tass.ru/sport/16991515
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