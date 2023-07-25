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Сегодня, 17:31

Сын Леброна Джеймса пережил остановку сердца

Виталий Косик
Корреспондент
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Бронии Джеймс.
Фото Global Look Press

Бронии Джеймс, сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, был срочно доставлен в больницу после остановки сердца во время тренировки по баскетболу, сообщает TMZ.

«Вчера во время тренировки у Бронни Джеймса произошла остановка сердца. Медицинский персонал смог оказать помощь Бронни и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильное, и он больше не находится в отделении интенсивной терапии. Мы просим уважать семью Джеймса и соблюдать конфиденциальность и сообщим СМИ, когда появится более подробная информация», — сообщает представитель семьи Джеймсов.

Сообщается, что инцидент произошел в Калифорнийском университете во время тренировки местной команды.

Источник: TMZ
НБА
Леброн Джеймс
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