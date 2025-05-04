Бронни Джеймс о первом сезоне в НБА: «Было очень много давления»

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс прокомментировал дебютный сезон в НБА.

«Было очень много давления. Не смог его полностью проигнорировать. Меня задевало. Старался не обращать внимания на происходящее вокруг и сосредоточиться на работе. Труд помогает отрешиться от всего.

Прихожу в зал, занимаюсь, разговариваю с тренерами, смотрю записи. Все это позволяет мне становиться лучше. Буду продолжать и посмотрю, как далеко смогу зайти. Пока все хорошо», — цитирует Джеймса Fox Sports.

20-летний сын Леброна Джеймса в первом сезоне провел 27 матчей в регулярном чемпионате НБА. В среднем он набирал 2,3 очка и 0,8 передачи. В фарм клубе «Лейкерс» на его счету 21,9 очка и 5,3 передачи в 11 играх.