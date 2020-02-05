Сын Арвидаса Сабониса примет участие в конкурсе умений на звездном уикенде НБА

НБА объявила список участников конкурса умений, который состоится 15 февраля в рамках звездного уикенда-2020 в Чикаго. В список вошел тяжелый форвард «Индианы» Домантас Сабонис, сын легендарного советского и литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса.

В конкурсе примут Бэм Адебайо («Майами»), Патрик Беверли («Лос-Анджелес Клипперс»), Спенсер Динуидди («Бруклин»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Деррик Роуз («Детройт»), Домантас Сабонис («Индиана»), Паскаль Сиакам («Торонто») и Джейсон Тэйтум («Бостон»).

Четверо из участников, которым предстоит выступить в этом году, уже выигрывали конкурс умений звездного уикенда НБА: Деррик Роуз (2008), Патрик Беверли (2015), Спенсер Динуидди (2018) и Джейсон Тэйтум (2019).