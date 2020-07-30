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Сумма компенсации игрокам НБА по страховке может вырасти до 2,5 миллионов долларов

23:10

После несколько месяцев переговоров НБА и профсоюз игроков достигли договоренности о серьезном повышении страховых выплат для баскетболистов. В случае травмы, которая вынудит игрока завершить карьеру, страховая компенсация может вырасти до 2,5 миллионов долларов, сообщает в Twitter журналист Эдриан Войнаровски.

Также будет предусмотрена определенная компенсация, если баскетболист получил травму не в игре.

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