Сумма компенсации игрокам НБА по страховке может вырасти до 2,5 миллионов долларов

После несколько месяцев переговоров НБА и профсоюз игроков достигли договоренности о серьезном повышении страховых выплат для баскетболистов. В случае травмы, которая вынудит игрока завершить карьеру, страховая компенсация может вырасти до 2,5 миллионов долларов, сообщает в Twitter журналист Эдриан Войнаровски.

Также будет предусмотрена определенная компенсация, если баскетболист получил травму не в игре.